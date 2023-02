Volkswagen ABT XNH, le California ultrachic

La société ABT est une institution coutumière des préparations sportives de véhicules VW et Audi surtout. Avec le camping-car XNH, l’entreprise se lance sur un marché inédit pour elle avec une création unique : un camping-car compact de grande distinction.

Une véritable première dans l’histoire de l’entreprise fondée il y a plus de 125 ans et qui s’adapte aux changements du marché automobile. Dans le cas du XNH, ABT s’insère dans le segment porteur des camping-car compact, porté par la tendance de la Van Life. ABT prévoit de réaliser 500 exemplaires.

Kit carrosserie

Le nom XNH signifie « Explore New Horizons » et s’adresse aux amateurs de l’univers Van Life qui cherchent un engin différent et exclusif. Dans l’esprit, il s’agit d’un VW California qui gagne en présence, mais aussi en aspects pratiques. Ce modèle reste, pour beaucoup, l’archétype du van parfait, dans la grande histoire des « bus Véwé ». Fidèle à sa tradition, ABT a bien sûr développé un kit aérodynamique comprenant une grille avant, des jupes avant et arrière, des extensions de jupes latérales et des jantes XNH de 18 pouces en noir brillant. Ensuite la zone habitable se distingue par un ameublement design aussi fonctionnel que chic, avec une finition de haute qualité même dans les zones non visibles. Pour les surfaces, le HPL résistant aux rayures et facile d’entretien rencontre des panneaux en bois véritable. Un éclairage à diode assure une ambiance très cosy. La réalisation du mobilier a été sous-tratiée chez Vaning GmbH.

Grâce à sa longueur, ce van propose un grand lit et de l’espace pour se bouger devant celui-ci.

Empattement très long

L’engin propose aussi beaucoup d’espace en prenant pour base le VW T6.1 à empattement long. Cinq sièges, une cuisine spacieuse avec une double plaque à induction (et non pas à gaz), un réfrigérateur et une table. Ce n’est pas tout, une seconde kitchenette coulisse à l’arrière du véhicule pour les repas outdoor. L’alimentation électrique autosuffisante est assurée par des modules photovoltaïques et une batterie au lithium a été installée comme unité de stockage afin de garantir la disponibilité d’une quantité suffisante d’énergie, même dans l’obscurité.

Grâce à l’empattement généreux, le lit inférieur est spacieux tout en laissant une zone de confort entre ce lit et les assises avant. Le couchage supérieur reste disponible et offre donc deux autres places. Quand on ne les utilise pas, on en profite simplement de la vaste hauteur sous plafond. Le camping-car ABT, qui est propulsé par le 2 litres Diesel 150 ch. Evidemment, ce type d’engin a un prix : environ 139.000 euros.