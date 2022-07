Voici la nouvelle Civic Type R

Alors qu’il célèbre les 50 ans de la Civic, et les 25 ans de sa Type R à vocation (très) sportive, Honda en dévoile la dernière incarnation en date.

Disponible en Europe dès le début de l’année 2023, la Civic Type R semble avoir déjà placé la barre très haut, en battant récemment sur l’exigeant circuit de Suzuka, au Japon, le record du tour pour une traction avant. Les ingénieurs « ont affiné chaque aspect du nouveau modèle, en améliorant notamment les performances aérodynamiques. Des composants légers et un groupe motopropulseur entièrement revu ont permis d’obtenir la Type R la plus réactive et la plus puissante de tous les temps », affirme-t-on chez Honda.

L’intérieur du nouveau modèle joue bien sûr la carte de la sportivité avec une position de conduite favorisant un pilotage actif et des sièges sport allégés garnis de suédine. Au plan mécanique, le 4 cylindres turbo est issu de la Type R de 2017, mais a été amélioré à maints égards pour en faire le bloc le plus puissant jamais installé sous le capot d’une Type R. La boîte de vitesses manuelle à 6 rapports a elle aussi été remaniée. Côté freins, les disques Brembo en deux parties de la génération précédente ont été conservés mais l’ensemble du système a été optimisé pour plus d’efficacité et d’endurance. Si le prix de vente n’est pas encore connu, on sait déjà que la commercialisation débutera en 2023 et que les premières livraisons en Europe interviendront début de l’an prochain.