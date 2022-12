Une première motorisation hybride arrive chez Dacia

Il y a moins d’un an, Dacia lançait le Jogger, un véhicule familial pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes. D’emblée le succès a été au rendez-vous pour celui qui a remplacé le monospace Lodgy et le ludospace Dokker. Histoire d’enfoncer le clou, Dacia offre à présent au Jogger une motorisation full hybride autorechargeable.

Avec plus de 83.000 commandes et plus de 51.000 immatriculations dans le monde depuis son lancement en mars 2022, le Dacia Jogger rencontre un grand succès. Pour le pérenniser à une époque où la réduction des émissions de CO2 du parc automobile n’a jamais été aussi importante, la marque roumaine commercialise à présent le modèle avec une motorisation hybride de 140 ch. Et il ne s’agit pas d’une « simple » hybridation légère, où la mécanique thermique est simplement épaulée en phase d’accélération par un petit moteur électrique: Dacia a opté pour l’ensemble propulseur full hybride autorechargeable qui équipe notamment la Renault Clio E-Tech full hybride. Rappelons que cette solution associe un 4 cylindres atmosphérique 1.6 de 90 ch deux moteurs électriques (un de 50 ch et un autre de type alterno-démarreur), et une boîte de vitesses automatique électrifiée, avec 4 rapports pour le moteur thermique et deux autres rapports pour le moteur électrique.

L’ouverture des commandes de ce Jogger Hybrid 140 est prévue à partir du 2 janvier 2023, pour une arrivée en concession à partir de mars 2023. Fabriqué en Roumanie, à l’usine de Mioveni, le Jogger est le premier modèle Dacia à être équipé de la technologie hybride. Proposé à partir de 24.790 euros TVAc en Belgique, le Jogger Hybrid 140 Jogger « est la voiture familiale hybride (5/7 places) la plus accessible du marché » affirme la marque franco-roumaine.