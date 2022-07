Une nouvelle ligne de production de moteurs électriques à l’usine Renault de Cléon

Avec un investissement de 620 millions d’euros depuis 2018, le site français de Cléon conforte sa place de plus grand centre de production de moteurs électriques en France, avec l’inauguration de la nouvelle ligne de fabrication du moteur électrique « ePT-160kW » qui équipe la Mégane E-Tech électrique.

L’usine Renault de Cléon franchit aujourd’hui une nouvelle étape dans sa transformation vers l’électrique avec l’inauguration de la nouvelle ligne de fabrication du moteur électrique « ePT-160kW ». le groupe Renault a investi 620 millions d’euros depuis 2018 sur le site de Cléon pour industrialiser les moteurs 100% électriques et hybrides du groupe. L’usine aura une capacité de production de plus d’1 million de moteurs électrifiés par an à partir de 2024 dont 500.000 moteurs électriques et 510.000 motorisations hybrides.

Cette conversion vers l’électrique initiée dès 2012 soutient l’ambition pour la marque Renault d’être 100 % électrique pour les véhicules particuliers en Europe à l’horizon 2030. Nouveau bloc électrique développé dans le cadre de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, d’une puissance de 160 kW, le moteur « ePT-160kW » équipera les modèles 100% électriques de Renault dont la Megane E-Tech Electrique, fabriquée à Douai au sein du pôle ElectriCity.

Ce moteur de nouvelle génération est de type synchrone à rotor bobiné, une technologie sur laquelle le groupe Renault mise depuis 10 ans et qui offre, d’après la marque au losange, un meilleur rendement que le moteur à aimants permanents. De plus, l’absence de terres rares dans sa fabrication sécurise l’approvisionnement tout en limitant son impact environnemental et les coûts de production. Plus compact et plus léger que le moteur de la Zoé, il a davantage de puissance (96 et 160 kW) et un meilleur couple (300 Nm).

Afin d’accélérer cette transition et d’accompagner le marché en forte croissance de l’électrique, cette nouvelle ligne d’assemblage du moteur « ePT-160 kW » a été implantée après la rénovation d’environ 8.000 m2. L’atelier de production comprend 4 lignes d’assemblage et 2 lignes de bobinage d’une capacité de production de 120.000 moteurs par an, et grâce à sa conception flexible, pourrait produire jusqu’à 240.000 moteurs par an. Depuis 2015, l’usine de Cléon construit le groupe motopropulseur électrique des Renault Zoé, Twingo ZE, Kangoo ZE et Master Z.