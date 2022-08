Un cabriolet électrique chez Polestar en 2026

Polestar, la marque sino-suédoise de voitures électriques, confirme son intention de mettre en production le concept de roadster électrique Polestar. La voiture de série devrait être lancée en 2026 sous le nom de Polestar 6.

Révélé à Los Angeles en mars dernier sous le nom de « Polestar O₂ », le concept de roadster électrique annonce un cabriolet qui utilisera la plateforme en aluminium collé de Polestar. Développé en interne, il sera doté du système électrique 800 Volt haute performance déjà confirmé pour la Polestar 5. Celui-ci délivre une puissance de 650 kW (884 ch) et un couple de 900 Nm provenant d’un groupe motopropulseur à double moteur. Le constructeur annonce un temps de passage de 0 à 100 km/h de 3,2 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h. ​

Pour célébrer ce lancement, la marque a prévu de produire 500 unités numérotées d’une version spéciale « LA Concept », soit la « Polestar 6 LA Concept edition ». Ces voitures arboreront exclusivement l’extérieur bleu « Sky », l’intérieur en cuir clair et les roues uniques de 21 pouces du concept original, la Polestar O₂. La confirmation de la production est le point culminant de la présence de Polestar à deux événements clés aux Etats-Unis où le concept de roadster électrique est exposé: le Concours d’Élégance de Pebble Beach et les événements du « The Quail, A Motorsports Gathering » pendant la Monterey Car Week en Californie, du 18 au 21 août 2022. Les clients intéressés par la future Polestar 6 peuvent réserver un créneau de production en ligne dès à présent.