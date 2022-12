Triumph teste des carburants verts

Dans le cadre de son engagement en faveur d’un avenir plus durable pour le sport motocycliste, Triumph a mis en place un nouveau programme d’essai dédié aux carburants verts dans ses installations R&D à Hinckley, en Grande-Bretagne.

Mis en oeuvre en partenariat avec Dorna, ce projet a vu le jour pour permettre le passage au carburant E40 en championnat du monde Moto2TM d’ici 2024, avec un objectif de transition vers le E100 d’ici 2027. Les essais de carburant écologique ont jusqu’à présent abordé toutes les dimensions du processus de recherche et développement des performances des moteurs de course. Triumph étant le seul fournisseur de moteurs pour le Moto2TM, la marque ne doit pas seulement s’assurer que la nouvelle norme de carburant soit compétitive, mais aussi qu’elle garantira des performances excitantes des moteurs 3 cylindres, signature emblématique de Triumph depuis sa renaissance en 1991.

Parallèlement aux développements de la technologie des motos électriques, démontrés par le prototype Triumph TE-1 et aux efforts continus pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres émissions au-delà de la législation européenne et mondiale actuelle, ce programme de développement de carburants verts souligne la volonté de Triumph de s’assurer que le motocyclisme puisse continuer à être apprécié de manière responsable par les pilotes et les fans dans les prochaines années. Steve Sargent, Chief Product Officer, explique: » Notre objectif final est toujours de prendre tous les enseignements que nous tirons de la course pour rendre nos motos de route encore meilleures, ce qui englobe bien sûr non seulement les performances mais aussi leur impact sur l’environnement. Je peux vous dire que tout le monde ici chez Triumph est très enthousiaste à l’idée d’être impliqué dans des développements aussi importants à un moment aussi crucial de l’histoire de la moto. »