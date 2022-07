Renault présente la show-car Renault 5 Diamant

La marque au losange s’est s’associée au designer français Pierre Gonalons pour réinventer la R5 originelle des années 70. Le résultat de cette co-création est la Renault 5 Diamant, une show-car électrique inédit.

L’année 2022 marque le 50ème anniversaire d’une des icônes de la marque, la Renault 5. Véritable symbole des années 70, la Renault 5 s’est vendue à plus de 5 millions d’exemplaires dans de nombreux pays entre 1972 et 1984. Aujourd’hui c’est une nouvelle collaboration entre Renault et le designer français Pierre Gonalons qui fait l’actualité. Pour fêter les 50 ans de la R5, Renault a décidé de s’associer à un grand designer reconnu parmi les 100 meilleurs créateurs par la publication Architectural Digest et représentant de l’art à la française.

Le produit des échanges entre Pierre Gonalons et l’équipe Couleurs et Matières du design Renault est le show-car Renault 5 Diamant. Cette voiture électrique illustre la vision du designer de la voiture du futur, en fusionnant les codes de l’automobile avec ceux de la décoration intérieure. L’inspiration pour Pierre Gonalons est venue des arts décoratifs et plus particulièrement de la haute joaillerie. La Renault 5 Diamant conserve les lignes caractéristiques et la forme iconique de la « Supercar » originelle qui sortait des lignes de production de la Régie en 1972, mais sous cette silhouette familière, une transformation profonde a eu lieu. Sous le capot, la voiture est équipée d’un moteur 100% électrique. A l’extérieur, la carrosserie a été épurée pour mieux souligner les lignes emblématiques de la R5. Les phares et feux sont facettés comme des pierres précieuses et les roues larges, héritées de la version Alpine, ont été lissées et signées en leur centre du soleil cher à Pierre Gonalons. A l’intérieur c’est la simplicité qui domine. Pierre Gonalons n’a gardé que des éléments très spécifiques. Les poignées de portes et commandes de lève-vitre ainsi que le levier de vitesses sont faits à partir d’une sphère tronquée. Le volant, avec sa forme très particulière et pourtant fonctionnel, est produit avec du marbre sur carbone, et même la clé du véhicule a droit à un traitement spécifique.

Cette Renault 5 Diamant apporte aussi de la technologie. Elle integer par exemple un lecteur d’empreinte digitale qui déverrouille les portes. Véhicule électrique, Renault 5 Diamant propose un levier de vitesses à trois positions séquentielles (marche avant, neutre et marche arrière). Trois compteurs ronds à affichage digital affichent les informations essentielles : vitesse, charge et heure. Quant à la navigation et à l’info-divertissement, tout peut être facilement fourni par le smartphone du propriétaire qui trouve sa place dans un emplacement dédié au milieu de la planche de bord…