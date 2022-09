Poppy lance son service de trottinettes à Bruxelles

Poppy Mobility, la start-up 100% belge de mobilité partagée, annonce une nouvelle étape importante dans son développement en lançant son nouveau service de trottinettes à Bruxelles. Pas moins de 1.500 trottinettes vont rejoindre la flotte Poppy dans les prochains jours.

En 4 ans, Poppy s’est constitué une flotte de véhicules partagés comprenant plus de 750 voitures et 2.000 trottinettes électriques partagées sur les villes de Bruxelles, de Malines et d’Anvers ainsi que sur 3 aéroports: Zaventem, Anvers et Bruxelles Sud Charleroi.

Jusqu’à présent, la communauté Poppy a pu profiter des trottinettes uniquement sur la ville d’Anvers, ce service est désormais disponible à Bruxelles. Chez Poppy, on peut opter pour une voiture, une trottinette ou les deux et se déplacer librement. Avec l’arrivée de 1.500 nouvelles trottinettes, Poppy met l’accent sur la multi-modalité et est dès lors la seule appli à Bruxelles qui propose 2 modes de transport aux utilités radicalement différentes. Des vans ont également étés ajoutés à la flotte, ce qui permet d’utiliser le service même quand il faut transporter des choses plus lourdes ou encombrantes. Ceux-ci sont disponibles dans la zone d’Anvers pour le moment mais arrivent très prochainement à Bruxelles.

Cette expansion vers différents types de véhicules en une seule appli aidera les utilisateurs à atteindre des voitures Poppy en utilisant de plus petits véhicules. C’est déjà le cas avec plus de 5.000 de leurs utilisateurs à Anvers, qui recourent à la voiture mais également la trottinette pour leurs trajets. Poppy souhaite pousser à la complémentarité des véhicules pour se rendre d’un point A à un point B. A l’occasion de l’arrivée de ces nouvelles trottinettes à Bruxelles, Poppys propose une offre de lancement à 0,20 euro/min. Il existe également des pass Poppy de 2 ou 10 trajets en trottinette: on peut ainsi rouler à partir de 0,03€/min. Faciles d’utilisation et très maniables, les nouvelles trottinettes, conduisibles à partir de 16 ans, sont idéales pour les courtes distances dans la capitale.