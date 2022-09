Ouverture des commandes du nouveau Renault Austral

Le nouveau Renault Austral est disponible à la commande dès le 20 septembre dans le réseau Renault belge. Les tarifs démarrent à 31.800 euros TVAC.

Le Renault Austral est un SUV du segment C qui veut séduire aussi bien les particuliers que les professionnels. Afin de proposer une expérience de conduite « premium », Renault a développé sur pour l’Austral le plus huppé une motorisation E-Tech Full Hybrid de nouvelle génération, développant 160 ou 200 ch. Elle comprend un nouveau moteur thermique 3 cylindres essence 1,2 litre turbocompressé de 96 kW (130 ch) et 205 Nm de couple. Il est associé à un nouveau moteur électrique, une batterie lithium-ion (2 kWh / 400V) et une boîte de vitesses intelligente multimode proposant 15 combinaisons, dont 2 sont en mode 100% électrique. Sa consommation, à partir de 4,6 l/100 km et ses émissions de CO 2 à partir de 104 g/km sont, selon Renault, sans équivalent dans sa catégorie.

Deux motorisations « mild hybrid » viennent compléter la gamme des motorisations 100% hybridées. Il y a d’abord la motorisation Mild Hybrid Advanced, proposée pour la première fois dans la gamme Renault, qui associe le nouveau moteur essence 3 cylindres 1,2 litre turbo à injection directe à une batterie lithium-ion de 48V et à un alterno-démarreur. Cette motorisation de 130 chevaux est associée à une transmission manuelle. Ensuite vient la motorisation Mild Hybrid 12V développant 160 ch qui s’appuie sur un moteur essence 4 cylindres 1,3 litre turbo à injection directe.

Le nouvel Austral inaugure par ailleurs le « 4Control Advanced », la troisième génération du système à 4 roues directrices de Renault, sans cesse amélioré depuis 15 ans et exclusivité sur le segment.

Trois niveaux de finition sont proposés par la marque au losange: Equilibre, Techno et Iconic, auxquels il faut ajouter l’exécution Esprit Alpine, qui puise son style dans l’ADN sportif de la marque de Dieppe.