Opel renoue avec les lettres GSe

Opel va utiliser à nouveau l’appellation GSe pour créer une sous-marque qui regroupera ses modèles dynamiques et électrifiés.

GSe. Ces trois lettres ont une connotation très claire pour les amateurs d’Opel: elles sont l’apanage des versions aussi sportives que bien équipées.

Aujourd’hui, le constructeur allemand a l’ambition de proposer une version électrifiée de chaque modèle de son portefeuille d’ici 2024, et a décidé d’être une marque entièrement électrique en Europe d’ici 2028. Dans ce cadre, Opel a décidé de faire revivre le sigle GSe, mais en le redéfinissant pour qu’il devienne sa sous-marque haut de gamme.

Contrairement au passé où le label était l’abréviation de « Grand Sport Einspritzung » (injection Grand Sport) comme sur la Commodore GS/E et la Monza GSE, ce sigle aura une nouvelle signification à l’avenir. « Je suis très heureux d’annoncer le retour de GSe, qui va devenir dans un avenir très proche notre sous-marque sportive haut de gamme. Nous nous sommes une fois de plus inspirés de notre riche héritage – comme nous l’avons fait pour notre nouveau style affirmé et épuré – et lui avons apporté une touche de modernité.

A l’avenir, le label GSe ne sera pas seulement synonyme de voitures dynamiques et agréables à conduire, mais aussi de « Grand Sport électrique« , en parfaite adéquation avec nos projets ambitieux de devenir une marque tout électrique, » commente Florian Huettl, CEO d’Opel.

Les futurs modèles GSe arboreront des lignes à la forte personnalité. Mais surtout les clients devraient profiter de véhicules au comportement particulièrement dynamique qui veulent donner beaucoup de plaisir de conduire.