Nouveau Ford E-Tourneo Custom

L’E-Tourneo Custom 100% électrique de Ford offre, selon la marque US, « de nouveaux niveaux de capacités, de luxe et de design dans un véhicule polyvalent pouvant accueillir jusqu’à 8 sièges. »

Ford vient de dévoiler le tout nouveau E-Tourneo Custom, fer de lance de la nouvelle génération de la gamme Tourneo, doté d’une motorisation 100% électrique. L’ETourneo Custom associe une nouvelle plateforme conçue pour offrir un maximum de polyvalence et de confort avec une motorisation électrique d’une puissance maxi de 160 kW, alimentée par un pack de batteries d’une capacité de 74 kWh pouvant offrir une autonomie allant jusqu’à 370 km. Ford annonce une recharge en 8 heures grâce au chargeur triphasé embarqué de 11 kW (courant alternative). La recharge rapide en courant continu est quant à elle possible jusqu’à 125 kW. Autre chiffre intéressant, le poids tractable de l’E-Tourneo Custom atteint 2 tonnes.

Parmi les quatre nouveaux modèles tout électriques de Ford Pro qui seront lancés en Europe d’ici 2024, l’E-Tourneo Custom cible à la fois les particuliers et les professionnels, offrant un habitacle spacieux pouvant accueillir jusqu’à 8 occupants. Le nouveau modèle présente une suite complète de fonctionnalités haut de gamme comprenant des sièges arrière ultra-flexibles montés sur rail, des portes latérales électriques mains libres, un système audio B&O, des cartes clés numériques, un toit panoramique en verre et un innovant volant inclinable. Les clients peuvent également choisir une toute nouvelle version hybride rechargeable (PHEV). En outre, le nouveau modèle peut être équipé de la dernière génération de moteurs diesel Ford EcoBlue, disponibles avec une nouvelle boîte automatique à 8 rapports et, pour la première fois, d’un système de transmission 4×4 intelligent. La toute nouvelle gamme Tourneo Custom est produite par Ford Otosan à Kocaeli, en Turquie, et les première livraisons en Europe interviendront à partir de mi-2023.