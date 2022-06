Mises à jour « over the air » pour la Hyundai Ioniq 5

La Hyundai Ioniq 5, est dorénavant compatible avec les mises à jour « over the air ». Les clients peuvent donc bénéficier d’un logiciel dernier cri très facilement. La Ioniq 5 est la première Hyundai à offrir ce service à distance en Europe.

La Hyundai Ioniq 5 est désormais compatible avec la fonctionnalité de mise à jour dite OTA pour « over the air ». Concrètement, cela signifie que les conducteurs de cette Hyundai peuvent désormais recevoir les dernières mises à jour du logiciel d’infodivertissement Bluelink, mais aussi des cartes de navigation automatiquement par liaison radio. Plus besoin de les télécharger et de les installer manuellement ou encore de devoir se rendre chez un concessionnaire pour en profiter. La Ioniq 5 devient ainsi la première Hyundai à étrenner cette fonctionnalité OTA en Europe.

Les mises à jour OTA offrent de nombreux avantages, notamment un gain de temps mais aussi un confort accru d’utilisation. Les propriétaires peuvent en effet décider quand et où ils souhaitent mettre à jour leur logiciel Bluelink® par liaison radio. Les clients peuvent, de plus, être certains de toujours bénéficier des dernières mises à jour logicielles et cartographiques disponibles, ainsi que des dernières fonctions d’infodivertissement ou toute amélioration de la qualité du service. Pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité OTA, les propriétaires de Ioniq 5 peuvent se rendre chez leur concessionnaire ou mettre à jour manuellement leur système d’infodivertissement Bluelink via une clé USB avec le logiciel de base (version minimale 220211) qu’ils peuvent télécharger sur le site Hyundai. Une fois cette opération effectuée, le système d’infodivertissement Bluelink téléchargera et installera ensuite automatiquement toute nouvelle mise à jour disponible. Le processus de téléchargement est exécuté en arrière-plan, et permet permet aux conducteurs de toujours utiliser en même temps toutes les fonctionnalités du système sans interruption. Hyundai fournira deux mises à jour OTA par an. La première sera disponible dès la mi-juin. La deuxième mise à jour devrait, quant à elle, arriver durant le second semestre 2022.