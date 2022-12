Maxus commercialise le Mifa 9

La marque chinoise Maxus, importée chez nous par Astara, va commercialiser en Belgique un premier véhicule non utilitaire, le minibus 7 places Mifa 9, à motorisation 100% électrique.

Au cours de l’année écoulée, Maxus a investi dans le développement de son réseau de distribution, qui compte aujourd’hui 26 points de vente en Belgique. Il s’apprête à présent à commercialiser dans notre pays un premier VP: le Mifa 9 est en effet le premier véhicule particulier que la marque du groupe SAIC distribue dans notre pays. Mifa, acronyme de « Maximum, Intelligent, Friendly & Artistic », annonce ce que les clients peuvent en attendre: un minivan 7 places « sophistiqué, qui combine un espace intérieur royal à un équipement de haute technologie offrant confort, luxe et sécurité », affirme-t-on chez Astara.

Le Mifa 9, long de 5,27 m, est 100% électrique. Il profite de la grande expertise du groupe SAIC en matière de transmission électrifiée et de technologie de batteries. Son moteur électrique développe 180kW/245ch et 350 Nm de couple. Il est alimenté par une batterie haute tension de 90 kWh, qui une autonomie moyenne WLTP de 440 km (chiffre constructeur), et même jusqu’à 595 km en cycle exclusivement urbain. Il est équipé en série d’un chargeur embarqué de 11 kW qui, sur une borne rapide fournissant suffisamment de puissance, permet de recharger de 20 à 80% en 30 minutes. Avant même son lancement sur le marché, le nouveau Mifa 9 revendique un excellent niveau de sécurité: ce minivan à 7 places entièrement électrique a reçu 5 étoiles sur 5 au crash test de l’Euro NCAP. Difficile de faire mieux… Le Maxus Mifa 9 sera proposé en Belgique en 3 niveaux de niveau finition (Elite, Luxury et Premium), au prix de base de 68.990 euros hTVA. Les premières livraisons sont prévues pour avril 2023.