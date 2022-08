Les Tesla Model S et Model X Plaid arrivent en Europe

Le constructeur américain de voitures électriques vient de faire savoir que les Model S et Model X Plaid sont en route pour l’Europe. Les livraisons clients débuteront entre novembre et décembre cette année.

Les Model S et Model X Plaid bénéficient, et de loin, des évolutions les plus significatives apportées aux Model S et Model X depuis leurs lancements respectifs en 2012 et 2015 (2013 et 2016 en Europe) : nouveaux intérieurs, nouveau groupe motopropulseur, nouvelle gestion de la température, nouveaux composants électroniques, nouveau châssis et bien plus encore. Tout cela en complément d’une amélioration des processus de production, d’un poids moins élevé et d’un style extérieur affiné tout en restant aisément reconnaissable. Les Model S et Model X Plaid sont animés par pas moins de 3 moteurs électriques avec rotors à revêtement en carbone. Leur puissance totale atteint la bagatelle de 1.020 chevaux. De quoi propulser la Model S Plaid à 322 km/h et la Model X Plaid à 262 km/h… Tesla revendique une autonomie WLTP de 600 km dans le premier cas et de 528 km dans le second. Les prix belges démarrent à 139.990 euros pour la Model S Plaid et à 143.990 euros pour la Model X Plaid. Il est désormais possible de passer commande d’une Model S Plaid ou d’un Model X Plaid. Les livraisons européennes des Model S et Model X Transmission intégrale Dual Motor débuteront en 2023. Les commandes de ces versions s’ouvriront ultérieurement.