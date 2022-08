Les immatriculations de voitures neuves toujours à la baisse

Le SPF Mobilité & Transports et Febiac, la Fédération belge et luxembourgeoise de l’Automobile et du Cycle, viennent de communiquer les résultats des immatriculations de véhicules neufs pour le mois de juillet 2022, période qui comptait un jour ouvrable de moins par rapport à juillet 2021.

26.161 voitures particulières neuves ont été immatriculées en Belgique au cours du dernier mois de juillet. Ce chiffre représente une baisse de -5,2% par rapport aux résultats enregistrés en juillet 2021. Toujours contrarié par des délais de production rehaussés à la suite de diverses pénuries de composants, le marché des voitures particulières neuves affiche une contraction de -14,8% au cumul des sept premiers mois de l’exercice 2022.

La situation du marché des véhicules utilitaires légers reste semblable à celle des voitures particulières, avec une contraction de -10,8% en juillet 2022 par rapport aux chiffres de juillet 2021 et un résultat cumulé en contraction de -27,8%.

Le marché des deux-roues motorisés, enfin, n’échappe pas à la contraction généralisée de ce mois de juillet. Guère aidé, comme les autres marchés, par le jour ouvrable en moins par rapport à l’an dernier, le recul mensuel de -8,2% porte la contraction cumulée depuis le 1er janvier à -6,4%.

Au classement des marques VP les plus vendues pour le mois de juillet, on retrouve BMW, devant Peugeot et Volkswagen. Au cumul des 7 premiers de 2022, c’est BMW qui arrive en tête, prenant le meilleur sur, dans l’ordre, Volkswagen et Peugeot.

Côté deux roues motorisés, c’est Honda qui arrive en tête, tant pour le mois de juillet que pour les 7 premiers mois de l’année. Les deuxième et troisième marche du podium étant occupées respectivement par BMW et Yamaha.