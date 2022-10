Le retour du Mini Tour

The Mini Tour, le plus grand rallye Mini jamais organisé en Belgique, revient pour une deuxième édition le dimanche 30 octobre au siège de Mini Belux à Bornem.

Le Mini Tour est de retour ! Le plus grand rallye Mini de Belgique est de retour pour une deuxième édition. Après le succès incontestable de la première édition de 2021 avec pas moins de 775 Mini inscrites, Mini ouvre cette année ses portes au siège de Mini Belux à Bornem. L’événement promet d’être plein de surprises pour tous les fans et amateurs de Mini.

Sur place, les participants seront accueillis dans un véritable Mini Village où ils pourront prendre part à toutes sortes d’activités, autant pour les grands que pour les petits ! Sur place, les fans pourront participer à un parcours avec leur propre Mini. Grâce à un road book unique, conducteurs et passagers seront guidés vers les plus beaux endroits de la région. Et ce n’est pas tout ! Outre le rallye, les fans auront également la possibilité de découvrir la Mini 100% électrique sur le parcours dynamique de karting Mini ou sous la conduite d’un professionnel sur les routes publiques. Mini célèbre également cette année le 20ème anniversaire de la sous-marque John Cooper Works. Les fans des Mini les plus sportives seront donc également comblés ! De délicieux food trucks, les derniers accessoires lifestyle du Mini Shop ainsi que des jeux gonflables pour les plus petits assureront une journée bien remplie. Envie de participer? L’inscription est obligatoire mais gratuite. Il n’est pas question d’attendre longtemps, car les places sont limitées. Plus d’informations et inscription via https://www.Mini.be/fr_BE/home/news/the-Mini-tour-2022.html