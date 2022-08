Le pilotage plus efficace que la salle de sport pour votre santé ?

L’université de Loughborough et le constructeur Abarth ont révélé que la conduite d’une voiture sur un circuit de course est plus bénéfique pour votre santé qu’une séance d’entraînement en salle de sport.

Si les bienfaits émotionnels de l’exercice physique sont évidents, l’impact psychologique de certaines activités, comme le pilotage sur circuit, reste moins connu. Abarth, en collaboration avec L’université de Loughborough, référence mondiale en sciences du sport, ont organisé des tests d’humeur : les participants ont pris part à l’expérience d’une journée au cours de laquelle ils ont conduit des Abarth F595, 595 Esseesse et 595 Competizione sur le circuit de Mallory Park, et ont assisté à un tour de piste effectué par un pilote professionnel. Pour calculer scientifiquement l’humeur des personnes, les participants portaient un moniteur de fréquence cardiaque, une montre-bracelet de qualité médicale et ont répondu à un questionnaire d’auto-évaluation. La combinaison de mesures physiologiques et psychologiques a permis de détecter avec précision les sentiments de bonheur, de surprise, d’excitation, de colère et de tristesse.

Le pilotage sportif aiguise votre concentration et vos réflexes.

59% plus heureux

Le test a révélé qu’en moyenne, les gens étaient 59 % plus heureux lorsqu’ils conduisaient un bolide sur un circuit de course que lorsqu’ils travaillaient leurs muscles sur des appareils en salle. En ventilant les résultats par type d’exercice, on a constaté que les niveaux de bonheur étaient 116 % plus élevés lorsque les participants conduisaient que lorsqu’ils faisaient une séance d’entraînement cardio. Constat intéressant : il n’y avait qu’une différence marginale dans l’humeur (4 %) entre la conduite sur circuit et une séance de musculation. Autre conclusion : le plaisir est aussi intense (donc supérieur aux séances de musculation ou de cardio) que l’on pilote soi-même la voiture ou que l’on s’installe à côté d’un instructeur.

Une expérience instructive qui nous pousserait donc à multiplier les sorties sur circuit, avec notre propre voiture ou en louant un véhicule… sans oublier de fréquenter régulièrement une salle de sport. Seul problème : la pratique de la conduite sportive sur circuit reste – et de très loin – nettement plus onéreuse qu’une séance d’abdos-fessiers…