La production d’une voiture électrique entraîne-t-elle plus d’émissions de CO2 que celle d’un véhicule à combustion classique?

La production d’une voiture électrique entraîne 70% d’émissions de CO2 de plus que celle d’un véhicule à combustion classique écrivait l’acteur, humoriste et chroniqueur britannique Rowan Atkinson récemment dans le quotidien The Guardian. Ce pourcentage est-il réellement aussi élevé?

L’acteur citait une étude réalisée en 2021 par le constructeur automobile Volvo… omettant que, dans le même temps, la firme signalait que « les émissions de CO2 lors de l’utilisation d’un véhicule électrique sont inférieures à celles d’un véhicule équipé d’un moteur à combustion ».

Interrogé par Knack, Auke Hoekstra (université de technologie d’Eindhoven), expert en voitures électriques, estime que ce calcul est erroné à plusieurs égards: la consommation de pétrole n’était pas réaliste et les voitures ont été produites dans deux usines différentes.

Il affirme également que l’exemple de Volvo est trompeur, car ce coût de 70% de CO2 dans le processus de production est trop élevé par rapport à d’autres marques de voitures électriques. « Globalement, au cours de leur vie, les voitures électriques en Europe émettent environ trois fois moins de CO2 que les voitures à moteur à combustion« .

Auke Hoekstra souligne également que les émissions supplémentaires causées lors de la production sont rapidement compensées puisque « après 15 000 à 50 000 kilomètres de conduite, la différence s’estompe rapidement ».