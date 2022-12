La BYD Atto 3 sacrée familiale électrique de l’année par le VAB

La BYD Atto 3 a été récompensée par l’association automobile flamande pour son design, sa sécurité, sa technologie, son espace intérieur, son niveau élevé d’équipements de série, son efficacité et son faible coût au kilomètre.

La BYD Atto 3 est élue »Voiture familiale électrique de l’année 2023 » par le VAB. Les jurés – 14 journalistes automobiles professionnels et 74 jurés familiaux qui ont jugé 10 voitures électriques différentes sur le célèbre circuit de Zolder pendant 3 jours – ont préféré la BYD Atto 3 à 9 concurrents tels que Volkswagen, Renault, Citroën, Nissan, Cupra, MG, Aiways, Seres et SsangYong. Le VAB est l’automobile Club flamand qui organise chaque année un concours très convoité des meilleures voitures familiales dans différentes catégories.

La BYD Atto 3 a été élue meilleure voiture familiale VAB dans le segment des véhicules électriques. Les jurés ont choisi l’Atto 3 non seulement pour son design, son confort, sa qualité et son côté fonctionnel, mais ont également attribué des points pour le niveau élevé de la couverture de garantie, les faibles coûts au kilomètre, l’espace intérieur spacieux, le niveau élevé des équipements de série et ses caractéristiques technologiques de pointe. Jan Creten, rédacteur en chef du VAB, explique : « Nous organisons ce concours depuis plus de 30 ans. Nous testons des voitures et jugeons chaque véhicule en fonction de son confort, de son originalité, de ses caractéristiques de sécurité, de ses accessoires, de son budget et, bien sûr, de son caractère pratique, de sa technologie et de sa facilité de conduite. Cette année, les voitures ont été jugées par les médias professionnels de l’automobile (30 % au total), les clients et les familles (50 %) et aussi le coût au kilomètre de chaque véhicule. Ce dernier élément important contribue pour 20 % du chiffre total. Le rapport des jurés était clair et concluait en ces termes: « la BYD Atto 3 surpasse ses concurrentes européennes ».

Il y a une dizaine d’années, les premières importations de voitures chinoises en Europe se sont soldées par des échecs retentissants, en raison de leurs piètres performances en matière de sécurité et d’une qualité de construction largement perfectible. Aujourd’hui les choses ont bien changé et les marques européennes ont tout intérêt à prendre plus qu’au sérieux la menace chinoise…