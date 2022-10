Jaguar Classic présente deux rééditions de sa légendaire Type C

Jaguar Classic a dévoilé deux rééditions exclusives « 70 Edition » de sa Type C de compétition, en hommage à ses devancières de 1953.

Jaguar vient de révéler la production de deux rééditions exclusives Type C Continuation, 70 ans après les sommets sportifs du célèbre bolide. Ces Jaguar, équipées de freins à disque – une première à l’époque! -, ont dominé les 24 Heures du Mans de 1953, où elles ont fini première, deuxième, quatrième et neuvième, tout en battant le record de vitesse moyenne au tour. Chaque modèle Type C Continuation « 70-Edition » a été conçu dans une couleur et une garniture évocatrices, avec un badge argent émaillé spécialement conçu par la bijouterie partenaire Deakin & Francis, ainsi que des coutures et broderies « 70-Edition » et des cercles peints affichant en leur centre le numéro 70. Une plaque de tableau de bord sur mesure a été réalisée à partir du réservoir de carburant d’une Type C de 1953 par Deakin & Francis pour chaque « 70-Edition ».

La première de ces rééditions présente une finition de couleur unique « Verbier Silver » avec un intérieur en cuir « Cranberry Red ». Cette combinaison inédite et exceptionnelle s’inspire de la version Platinum Anniversary de la Type C. La deuxième « 70-Edition » rend quant à elle hommage à la Type C XKC051 victoreuse au Mans. Elle arbore une livrée aux couleurs du modèle de compétition « British Racing Green », avec un intérieur en cuir « Suede Green ». La production des rééditions « 70-Edition » est en cours dans l’usine Classic Works de Jaguar Land Rover: chaque véhicule nécessite 3.000 heures de travail, artisanal en majeure partie. La série limitée C-Type Continuation est disponible sur demande dans le réseau Jaguar.