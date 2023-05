Formule 1: l’ancien commentateur Pierre Van Vliet livre ses anecdotes

Pierre Van Vliet, qui a longtemps commenté la F1 sur TF1 et est à ce titre un fin connaisseur de cet univers si particulier, vient de sortir un livre de souvenirs truffé d’anecdotes et d’histoires vécues. A s’offrir ou à offrir… sans modération.

En près de 50 ans, de circuit en circuit, Pierre Van Vliet a commenté plus de 250 Grands Prix de Formule 1, mais aussi les 24 Heures du Mans et les 500 Miles d’Indianapolis. Dans ce livre, il raconte son parcours de globe-trotter jalonné d’innombrables anecdotes et péripéties en visitant des pistes de légende par ordre alphabétique, d’Adélaïde à Zolder. Ce tour du monde non en 80 jours mais en 80 circuits propose autant de rencontres avec les acteurs des courses: les pilotes, ingénieurs, managers, mécaniciens, journalistes, photographes et…jolies filles! Ces histoires vécues permettront de mieux comprendre les coulisses d’un sport fascinant et de mesurer son évolution depuis un demi-siècle.

Pierre Van Vliet est un journaliste belge qui a effectué la plus grande partie de sa carrière en France, dans la presse spécialisée et à la télévision, d’abord sur TMC puis à TF1, BFM, Canal+, Eurosport ainsi que sur RTL et Be TV en Belgique. Depuis ses débuts à AUTOhebdo jusqu’au lancement du site internet F1i, il a exercé son métier avec une belle énergie, une inaltérable passion, une classe indéniable et un enthousiasme communicatif. Parallèlement à ses activités journalistiques, « PVV » a aussi vécu la course de l’intérieur comme pilote, officiel, manager ou consultant. Ces multiples casquettes ont enrichi son expérience et élargi sa vision du sport automobile qu’il partage avec nous. « Ma vie sur les circuits » – Les souvenirs d’une grande voix de la F1 est publié chez City Editions et paraît le 24 mai prochain.