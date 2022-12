Expo Supercars à Autoworld: c’est (re)parti…

Autoworld a mis sur pied une nouvelle exposition consacrée aux supercars. Après le grand succès rencontré par « Supercar Story », qui a attiré plus de 65.000 visiteurs, le musée bruxellois propose la suite avec « Supercars Road vs Race Edition », qui se tient du 9 décembre au 29 janvier.

Vous pensez les avoir déjà toutes vues? Autoworld veut vous prouver le contraire!

Sa grande exposition de fin d’année – « Supercars 2 » – loin d’être un remake de l’expo de l’an dernier, présentera plus de 50 nouvelles voitures tout à fait exceptionnelles! Il faut s’attendre à être surpris et surtout à découvrir un fabuleux mélange de modèles historiques et modernes, ainsi que des voitures homologuées pour la route et leurs dérivés de course. Parmi elles, Autoworld annonce quelques oiseaux rares… C’est le cas de la Mercedes C111, ce prototype prévu pour succéder à la 300 SL « Gullwing » mais qui n’a jamais été produit. Cette voiture a été prêtée par le musée Mercedes de Stuttgart. Autres exemples, la Porsche 935 Baby de course des années ’70 (pilotée par Jacky Ickx) et sa soeur, la 935-2019 construite sur la même base cinq décennies plus tard? Elles aussi, viennent en droite ligne de Stuttgart, du musée Porsche plus précisément. Et que dire des de Tomaso Deauville et Citroën SM Opera? Et il ne faudrait pas passer à côté de la Touring Superleggera Aero 3 de 2020, la Aston Martin Speedster et la Kimera Evo 037.

Deux nocturnes sont par ailleurs au programme, les 9 décembre et 2 janvier, ainsi qu’un concours photo et un Instagram Corner avec de beaux lots à la clé. Côté animation, les visiteurs aimeront sans doute s’essayer sur l’un des deux simulateurs installés en bordure de l’expo. Plus d’infos sur www.autoworld.be