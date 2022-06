Expo Alfa Romeo à Autoworld

Du 1er juillet au 28 août 2022, une splendide expo retraçant l’histoire d’Alfa Romeo se tiendra au Musée Autoworld, Esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles. Une belle manière de commencer l’été pour les amateurs d’automobile!

Dès le premier jour des grandes vacances, c’est la mythique marque milanaise Alfa Romeo qui est mise à l’honneur au musée Autoworld. Avec plus d’une cinquantaine de modèles parmi les plus emblématiques, ce sont 112 ans d’histoire du « Cuore Sportivo » qui sont racontées.

Organisée en étroite collaboration avec les principaux clubs, le Musée National de l’Automobile de Mulhouse, des collectionneurs privés, le collectionneur de prototypes italiens Corrado Lopresto ainsi que Alfa Romeo Belgique (Stellantis), cette exposition verra son lancement relevé, le dimanche 3 juillet, par un événement du Club Alfa Romeo Quadrifoglio Belgio: une magnifique balade avec un départ devant le Palais Royal de Bruxelles et une arrivée sur l’Esplanade du Cinquantenaire, devant le musée Autoworld, où se déroulera un concours d’Ééégance avec près de 150 voitures. Au premier étage du musée, on retrouve plus de 50 modèles historiques: ceux d’avant-guerre, les routières, les voitures de compétition et les voitures spéciales. Parmi elles, on notera une Giulietta Sprint et une Spider, les 2600 Sprint & 2000 Spider, une Montreal, une Giulia Sprint GT Veloce, une Spider Coda Tronca, une GT 1600 Zagato, une Giulia GT 1300 Scalino, une GT 1300 Junior, une 2000 GTV, une Alfasud, une Alfasud TI et une Alfasud Sprint, une Giulietta Turbodelta, une Alfa 90, une Alfa 75 2.5 QV, une Alfa 6 et bien d’autres encore…

Du Musée National de l’Automobile de Mulhouse, Autoworld reçoit en prêt une magnifique Alfa Romeo 8C Pininfarina de 1936 qui aurait remporté les Mille Miglia cette même année. De plus, une zone de l’exposition sera dédiée à cinq prototypes exceptionnels en provenance de la fabuleuse collection de Corrado Lopresto. La collection Lopresto est la plus importante collection de prototypes italiens au monde de 1901 à nos jours. Beaucoup de ces voitures sont uniques, fabriqués sur mesure avec des caractéristiques particulières (exemplaires rares, séries spéciales, châssis numéro 1, voitures avec des propriétaires célèbres). Enfin, des vitrines de modèles réduits mettent en scènes ces mêmes voitures dans de subtils dioramas.