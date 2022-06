EDI-Electric by D’Ieteren acquiert Go-Solar

La filiale « électrique » de D’Ieteren couple désormais son offre de bornes de recharge de véhicules électriques à celle de l’installation de panneaux photovoltaïques et de batteries pour promouvoir l’électromobilité en Belgique.

Via l’acquisition de Go-Solar, EDI, spécialiste belge de la commercialisation et de l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, complète son offre aux automobilistes en leur proposant d’être à la fois producteur et consommateur d’énergie verte. ​ Go-Solar occupe une position importante sur le marché belge de l’installation de panneaux photovoltaïques et de batteries domestiques permettant d’optimaliser l’autoconsommation de la production d’énergie verte et dès lors de réduire les frais de consommation d’électricité de ses clients. ​ « L’acquisition de Go-Solar par EDI est une opération stratégique qui, en simplifiant l’expérience client au travers d’une offre complète, va contribuer à promouvoir l’électromobilité en Belgique. Elle participe à la réduction de l’empreinte carbone de la mobilité et s’inscrit en droite ligne dans notre mission d’œuvrer à une mobilité fluide et durable pour tou. » explique Denis Gorteman, CEO de D’Ieteren.

Créé en 2008, Go-Solar est une entreprise familiale belge qui dispose d’une expertise reconnue dans l’installation de panneaux photovoltaïques ainsi que de batteries domestiques. ​ Cette approche intégrée est un facteur-clé de réussite dans un marché en pleine expansion. ​ L’entreprise, qui enregistre une croissance à deux chiffres, est principalement active en Flandre et ambitionne d’étendre ses activités à l’ensemble du pays en capitalisant notamment sur le potentiel d’activités que lui offre son rapprochement avec EDI. Via l’acquisition de Go-Solar, EDI vise à consolider sa position de leadership dans son marché, en ligne avec sa mission de faciliter l’électromobilité en Belgique, tout en apportant un avantage à la fois économique et écologique à ses clients pour leur consommation d’énergie. Sur la photo, de gauche à droite: Nicolas Paris, CEO d’EDI, Roy Mulder et Chris Poppe, de Go-Solar.