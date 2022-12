Donkervoort F22 : des bolides néerlandais de père en fils

Sous la direction de la deuxième génération de l’entreprise familiale néerlandaise, Denis Donkervoort a guidé le développement d’une nouvelle supercar « Made in Holland ».

Donkervoort est cette marque automobile créée aux Pays-Bas en 1978 par Joop Donkervoort, le père de Denis. A l’origine Joop Donkervoort distribuait les Lotus Seven puis des Caterham aux Pays-Bas. Il se basera sur ces bolides minimalistes anglais lorsqu’il décidera de produire sa propre voiture, qu’il décrit alors comme une version améliorée de la Seven. Il concrétise son rêve dans le garage de sa maison et les premières autos en sortent dès 1978. A ce jour, plus de 1000 Donkervoort ont été produites, ce qui en fait une marque de niche et de passionnés.

Toute l’esthétique est inédite, plus empreinte d’une identité « supercar’.

290 km/h

La nouvelle F22 remplacera l’actuelle D8 GT0. Avec les 500 ch de son cinq cylindres Audi et un poids de seulement 750 kg l’engin est décrit comme un concentré époustouflant de la voiture de sport. Jouissant de ce rapport poids-puissance ahurissant, la F22 pointerait à 290 km/h. Un jouet pour passionnés qui exploiteront ce potentiel essentiellement sur circuit. Grâce à une construction hybride du châssis en tubes d’acier à paroi mince et en fibres de carbone Ex-Core, la supercar F22 est capable d’atteindre une accélération latérale de 2,15 G tout en restant une biplace autorisée à circuler sur la voie publique. Pilote de course accompli et directeur général de Donkervoort, Denis Donkervoort l’a voulue plus performante, mais aussi plus confortable et facile à pousser aux limites, le tout enveloppé dans un design marquant, mais respectueux du style Donkervoort…

Les intéressés se sont précipités pour l’acquérir, poussant l’atelier familial à augmenter le quota prévu de 50 unités, à finalement 75. Le prix débute à 245.000 euros. Pour l’anecdote, la Donkervoort F22 porte la première lettre du nom de la première fille de Denis Donkervoort, Filippa, qui est née le 22 mai 2022.