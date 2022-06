Dix ans de garantie sur votre Toyota… neuve ou d’occasion

Le programme Toyota Relax vise à rassurer et fidéliser les clients qui préfèrent rouler l’esprit tranquille. Plus peur de la panne ?

Toyota fait de la fiabilité l’un de ses atouts majeurs. La marque est citée pratiquement chaque année dans le top 3 des constructeurs proposant les véhicules les plus fiables. Une qualité qui est entrée dans l’inconscient collectif des automobilistes. Des modèles emblématiques et populaires témoignent, depuis des dizaines d’années, des prouesses de la marque en la matière.

Assumant plus que jamais ce statut, la marque propose désormais une garantie de 10 ans, et ce sans supplément de prix. Un fait unique et une grande première sur le marché belge. Jusqu’ici, c’est Kia qui détenait le record de longueur de période de garantie, avec sept ans. L’offre est valable en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.

Cette offre baptisée Toyota Relax s’adresse aux clients, qu’ils aient une Toyota neuve ou d’occasion (même précédemment entretenues hors du réseau officiel), la garantie constructeur de leur véhicule sera prolongée automatiquement après chaque entretien dans le réseau Toyota, cela jusqu’à 10 ans ou 200.000 km.