Des véhicules de James Bond aux enchères

Le Defender, le Range Rover et la Jaguar utilisés dans les scènes d’action du film « Mourir peut attendre» sont proposés aux enchères à l’occasion du 60ème anniversaire des James Bond.

Deux Defender et un Range Rover Sport SVR seront proposés, avec en tête un Defender 110 (estimation: 300.000 à 500.000 livres sterling) célèbre pour ses scènes d’action dans Mourir peut attendre. Les recettes de la vente seront reversées à la Croix-Rouge britannique. Le lot porte le numéro unique VIN 007 (numéro d’identification du véhicule). Comptant parmi les dix Defender utilisés pendant le tournage, il a également servi pour des activités promotionnelles avant la sortie du film.

Un Defender 110 V8 Bond Edition, créé par SV Bespoke et inspiré des spécifications des Defender utilisés dans Mourir peut attendre, sera également mis en vente (estimation: 200.000 à 300.000 livres sterling). Déclinée en seulement 300 exemplaires, la version Bond Edition arbore un logo « 60 Years of Bond » au tableau de bord. Ce véhicule est conforme aux spécifications britanniques, homologué pour la route et sera vendu au profit de l’organisme de conservation Tusk. ​

Le Range Rover Sport SVR (estimation : 80.000 à 120.000 livres sterling) a également figuré dans l’une des scènes de course-poursuite du film et était l’un des six modèles fournis pour le tournage.

Qualifiée par l’équipe de cascadeurs de Mourir peut attendre de « véhicule de course parfait », la Jaguar XF (estimation : 50.000 à 70.000 livres sterling) est l’un des deux modèles qui apparaissent dans le pré-générique du film. Ils ont été utilisés pour poursuivre James Bond (Daniel Craig) et Madeleine Swann (Léa Seydoux) dans les rues étroites et tortueuses de Matera, dans le sud de l’Italie.

Cette vente caritative en deux parties, Sixty Years of James Bond, comprend 60 lots au total. La vente en ligne sera ouverte aux enchères du 15 septembre au 5 octobre, date du James Bond Day. 35 lots couvrant les 25 James Bond y seront présentés comprenant des affiches, accessoires, costumes, souvenirs et expériences. ​ Le Defender, le Range Rover et la Jaguar du film font partie des 25 lots de la vente aux enchères organisée par Christie’s et EON Productions à Londres le 28 septembre sur invitation seulement. Les fans et les collectionneurs du monde entier pourront enchérir en ligne grâce à Christie’s Live.