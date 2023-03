Contrôle technique: les voitures électriques s’usent-elles plus vite?

Le réputé organisme allemand TÜV (contrôle technique, homologation) a rendu récemment un rapport intéressant sur l’usure des véhicules électriques constatée lors du contrôle technique. C’est un fait : le poids des batteries réduit la durée de vie de certains organes mécaniques.

Parmi les avantages de la voiture électriques, on cite souvent le fait qu’elles réclameraient moins d’entretien et s’useraient donc moins vite. C’est en partie vrai, mais avec le gain en expérience accumulé sur les marchés automobiles ces dernières années, on constate qu’elles subissent aussi d’autres types de contraintes. Le rapport du TÜV s’est focalisé sur quatre modèles électriques à succès : la BMW i3, la Nissan Leaf (ZE1), la Renault Zoe et la Tesla Model 3. Les examinateurs ont trouvé des défauts particulièrement fréquents au niveau des freins et du châssis causés notamment par le poids supplémentaire des batteries par rapport aux modèles thermiques de taille équivalente.

Renault Zoe, en action dans les rues de Paris (Photos: Zity)

Freiner quand même

En raison de leur batterie, les véhicules électriques sont structurellement plus lourds que leurs homologues à moteur à combustion. Cette charge pèse particulièrement sur les suspensions, les essieux et les freins mis à plus rude épreuve que la moyenne (tous moteurs confondus). Paradoxalement, c’est aussi le fait de moins utiliser les freins classiques qui peut entraîner leur usure anormale. Ainsi, quand on utilise la fonction de récupération de l’énergie de freinage (on lève le pied de l’accélérateur et on sent la voiture ralentir toute seule, parfois jusqu’à l’arrêt complet) met en veille les freins ‘physiques’ (plaquettes, disques) ce qui peut entraîner, selon le style de conduite, un phénomène «d’endormissement des plaquettes de frein », c’est-à-dire une baisse de leur coefficient de frottement. Le TÜV n’hésite pas à recommander aux propriétaires de voitures électriques d’actionner régulièrement la pédale de frein afin de régénérer la surface de friction des plaquettes.

Le rapport du TÜV ne fait que mettre en évidence une réalité: le poids et l’excès de performances soumettent les liaisons au sol à des contraintes énormes. Les composants suspensions et freins des voitures électriques sont-ils suffisamment adaptés? L.B.

Pionnière de la voiture électrique, la Nissan Leaf a aussi séduit les compagnies de taxis.

Fatigue prématurée

Dans le cas de la Renault Zoe (dont le taux d’échec lors du C.T. reste dans la moyenne de sa catégorie, tous moteurs confondus) c’est bien le cas. Les bras de suspension et barres d’accouplement témoignent de points de fatigues prématurés. En outre, le fonctionnement du frein « pédale » de la française électrique est également souvent critiqué.

La Nissan Leaf (dont la seconde génération est sortie en 2018) s’en sort un peu mieux que la moyenne, mais des soucis de feux de croisement et de disques de frein restent récurrents. C’est aussi le cas, dans une plus forte proportion, de la BMW i3 (un modèle dont la production est arrêtée et dont le lancement date de 2012). Enfin, la Tesla Model 3 est lanterne rouge du quatuor, car 8,9% des véhicules contrôlés échouent lors du premier contrôle technique. Outre l’éclairage, avec des défauts au niveau des feux de croisement et des phares antibrouillard, les disques de frein de la Model 3 présentent également plus de défauts que la moyenne de tous les véhicules examinés. Il en va de même pour la suspension. De manière générale, un style de conduite dynamique (multipliant les accélérations) accélère l’usure de ces organes soumis à de lourdes contraintes. En résumé, le poids et l’excès de performances (c’est particulièrement le cas des Tesla) restent les ennemis numéro un de la voiture en général, et des électriques en particulier. rien de dramatique, des réparations ou réglages faciles à apporter, mais des dépenses qui peuvent sembler arriver un peu tôt…