Brabus s’occupe aussi des Porsche 911 Turbo

Lorsque l’on évoque le préparateur allemand Brabus, c’est le plus souvent dans le cas de modèles Mercedes. Or le spécialiste de la haute performance et de la personnalisation extrême possède d’autres cordes à son arc. A l’attention de la 911, par exemple.

L’activité de préparateurs de la trempe de Barbus consiste à répondre aux envies les plus extrêmes et délirantes des (riches) amateurs d’automobiles soucieux de se distinguer des masses. Le préparateur est ainsi coutumier de SUV, 4×4, coupé et limousines aux cavaleries impressionnantes (900 ch et plus). Brabus possède une très bonne clientèle dans les états Arabes, aux USA ainsi que, jusqu’il y a peu… en Russie. Les sanctions touchant désormais la Russie, Brabus semble multiplier les nouvelles préparations, afin de toucher de nouveaux clients. Sa dernière création concerne la 911 Turbo S de la génération 992, aussi bien en coupé qu’en cabriolet. Une sportive déjà particulièrement aboutie, mais les ingénieurs ont mis au point la suralimentation et adapté un échappement en Inconel ultraléger, ce qui permet de pousser le curseur de la puissance à 820 ch et 950 Nm (d’origine, la 911 Turbo S se « contente » de 650 ch). La 911 accélère désormais de 0 à 100 km/h en 2,5 s et atteint la vitesse de pointe de 340 km/h.

Les appendices aérodynamiques en carbone sortent la 911 Turbo S de son (relatif) classicisme.

Look & stabilité

Sur le plan visuel, Brabus ajoute ses touches : jantes de 21 et 22 pouces ‘Monoblock Z, éléments en carbone, les 4 sorties de l’échappement spécial et un aileron mobile plus largement dimensionné. Les appendices aérodynamiques ne sont pas là pour garnir. Ils assurent l’efficacité dans la recherche de la vitesse maximale et, surtout, la stabilité parfaite quelle que soit la vitesse. Les suspensions actives sont également retravaillées pour mieux supporter le gain de puissance. Plus agressive, mais tout sauf caricaturale, cette 911 Turbo S by Brabus s’adresse aux (nombreux) passionnés les plus extrêmes du coupé de Stuttgart cherchant la distinction ultime.