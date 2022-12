BMW lance la certification « Réparer durablement »

Le programme Réparer Durablement n’est pas un engagement facultatif. Il est le seul de son genre à être conforme à la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) et évalue les entreprises sur leurs performances ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance) selon les normes applicables. Plus précisément, les ateliers participants doivent se conformer à un cahier des charges de 135 pages. Les plus importantes sont les exigences en matière d’environnement (prévention maximale, recyclage et réutilisation des déchets), mais il existe également des critères sociaux (politique salariale, formation, etc.) et de gouvernance (bonne gouvernance).

Avec cet engagement, BMW Group Belux affirme prendre de l’avance sur les réglementations futures. En effet, selon la CSRD, les entreprises devront rendre compte de leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance ainsi que de tous les maillons de leur chaîne d’approvisionnement d’ici 2024. C’est pourquoi BMW Group Belux a pour objectif de faire certifier tous les ateliers mécaniques de son réseau de concessionnaires d’ici la fin de l’année. Réparer Durablement et BMW Group Belux ne sont également pas étrangers l’un à l’autre puisque les ateliers de carrosserie des concessionnaires BMW sont membres du label depuis 2018. Avec plus de 4.000 entreprises membres, Réparer Durablement est le plus grand programme ESG du Benelux.