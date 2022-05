Auto: 5 tendances qui vont buzzer en 2016

1. HYDROGÈNE

© SDP

La longue route vers la généralisation des voitures fonctionnant à l’hydrogène vient de franchir un nouveau cap grâce à Toyota. La Mirai (photo) est la première du genre à être proposée aux particuliers. Le tarif reste assez élevé : 1 200 euros de loyer mensuel pour une location de cinq ans, sans option de rachat au terme du contrat. Et, bien sûr, le réseau de distribution d’hydrogène est plus qu’embryonnaire. En Belgique, une station ouvrira en 2016 près de Zaventem. Mais le modèle prouve que les organes nécessaires à la technologie peuvent être produits en série. De quoi transformer la Mirai en Prius des temps modernes ?

2. SUV

© SDP

Ce n’est pas en 2015 que le soufflé est retombé. Au contraire, la vague SUV s’est encore gonflée de dizaines de crossovers. Il y en a pour tous les goûts : généralistes, premiums, hybrides, petits, grands, voire gigantesques. Pour tenter d’exister, les engins surfent sur toutes les tendances. Les coupés fleurissent de plus en plus depuis que Mercedes répond aux X4 et X6 de BMW. De son côté, le Range Rover Evoque (photo) se profile comme le pionnier des aventuriers découvrables. Que peut encore bien nous réserver 2016 dans le domaine ?

3. SMARTCAR

© SDP

Après le smartphone, voici la « smartcar ». Pas le choix : pour séduire les jeunes, de moins en moins intéressés par l’objet automobile en tant que tel, les constructeurs s’ingénient à intégrer des fonctions devenues courantes sur les smartphones. Et comme le cycle de vie d’une voiture, qui s’étale sur environ sept ans, ne peut suivre la frénétique évolution des applis mobiles, les marques sont contraintes d’inviter à bord les géants de l’informatique, via des protocoles de communication standardisés comme Apple CarPlay ou MirrorLink. Une porte ouverte pour les piratages ?

4. PLAISIR

© SDP

Malgré les réglementations de plus en plus sévères, la voiture « passion » n’est pas morte. On en a encore eu de belles démonstrations en 2015. La dernière Mazda MX-5 (photo) constitue l’exemple le plus flagrant. Un petit roadster propulsion léger et abordable qui donne le sourire dès les premiers mètres. Pour les amateurs de sensations fortes, ce fut aussi le retour en grâce des sportives au caractère bien trempé, comme la Honda Civic Type R et la Peugeot 308 GTI. Sans parler de l’arrivée au catalogue de l’épouvantail du segment : la Ford Focus RS !

5. TRICHERIE

© SDP

2015 devait être pour Volkswagen l’année du triomphe. Au premier semestre, le géant allemand avait enfin ravi la place, tant convoitée, de premier constructeur mondial à Toyota. Dévoilé juste après la période d’euphorie, le cataclysme déclenché par le scandale des tricheries aux tests d’homologation n’en a été que plus brutal. Ce scandale planétaire n’a pas seulement jeté l’opprobre sur VW, il a aussi mis en lumière le symptôme du hiatus de plus en plus grand entre les émissions réelles des véhicules et celles relevées par des protocoles standardisés dépassés. Gros défi en vue, donc, pour les ingénieurs de 2016…