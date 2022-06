Audi poursuit le déploiement de son « charging hub »

60 % des utilisateurs réguliers du « charging hub » pilote d’Audi, estiment que le concept de recharge en milieu urbain est une alternative à la wallbox domestique. Un site pilote supplémentaire va voir le jour à Zurich pour tester le concept modulaire compact à partir du second semestre.

Les réactions à la suite de la phase de test de l’ « Audi charging hub » à Nuremberg (Allemagne) se sont avérées extrêmement positives, si l’on en croit les responsables de la marque aux anneaux. Le fait que les clients réguliers représentent environ 60 % des sessions de recharge conforte le concept de recharge urbaine d’Audi, que la marque affirme « unique au monde ». L’Audi charging hub s’adresse principalement aux conducteurs urbains qui ne peuvent pas recharger leur véhicule à domicile. À partir du second semestre de l’année, un deuxième site pilote compact Audi charging hub ouvrira dans le centre-ville de Zurich, en Suisse, suivi de sites à Salzbourg (Autriche) et à Berlin. D’autres sites devraient ouvrir leurs portes en Allemagne en 2023 et mi-2024. A quand un tel site à Bruxelles, où Audi est déjà bien implanté, grâce à son usine de Forest, en région bruxelloise?