5 étoiles EuroNCAP pour le Land Rover Discovery Sport

Le Discovery Sport reçoit à nouveau une note de 5 étoiles pour la sécurité à l’Euro NCAP, ce qui signifie que tous les modèles Land Rover (Range Rover, Discovery et Defender) ont désormais une certification maximale en matière de sécurité.

Le Discovery Sport a été lancé en 2014 avec un score de 5 étoiles. Testé à nouveau par l’EuroNCAP en 2022 selon des normes encore plus strictes, le SUV britannique a encore une fois obtenu la note de 5 étoiles, avec des scores encore meilleurs, à savoir 89 % pour la protection des occupants enfants, 71 % pour celle des usagers de la route vulnérables et 85 % pour l’assistance de sécurité. La protection des occupants adultes a obtenu un score de 84 %.

Thomas Mueller, directeur exécutif de l’ingénierie produit chez Jaguar Land Rover, commente: « Notre ambition est de concevoir et de construire les véhicules les plus sûrs pour nos clients. Les innovations numériques et l’introduction de nouvelles technologies ADAS (système d’aide à la conduite) nous ont permis de maintenir les normes de sécurité au plus haut niveau tout en préservant la polyvalence et les capacités tout-terrain associées aux véhicules Discovery. » Le Discovery Sport a ouvert la voie dans le segment des SUV compacts lors de son lancement en 2014. Il a introduit l’airbag piéton et le freinage d’urgence autonome de pointe de Land Rover, qui a depuis été amélioré avec une nouvelle technologie radar et des algorithmes mis à jour pour étendre ses capacités. D’autres améliorations comprennent des appuie-têtes et des ceintures de sécurité remaniés à la deuxième rangée de sièges, ainsi que l’ajout de la technologie de freinage multicollision