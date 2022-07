3ème génération de 4Control Advanced pour le Renault Austral

Présenté et commercialisé en 2007, le système 4 roues directrices de Renault évolue et revient en force avec une troisième génération améliorée sur l’Austral, le SUV du segment C du constructeur français.

Le nouveau SUV Renault Austral inaugure la troisième génération du système à 4 roues directrices de Renault, le « 4ControlL Advanced ». « L’offre est unique sur ce segment de marché et procure un confort inédit, une agilité exceptionnelle et des performances dynamiques hors pair », affirme la marque au losange.

Au châssis à 4 roues directrices, le nouvel Austral associe un train arrière multi-bras pour une meilleure tenue de route, plus de confort de conduite et une excellente stabilité en toutes circonstances. Sur mauvaise route, les mouvements des roues arrière bénéficieraient d’un meilleur guidage et absorberaient mieux les trépidations de la chaussée. A plus grande vitesse, ou en virage supérieur à 50 km/h, les roues arrière braquent jusqu’à 1 degré dans le même sens que les roues avant. Ce gain est obtenu grâce à l’ajout d’un actionneur de direction placé sur le train arrière, qui pilote les informations en provenance de la direction assistée, du moteur et du correcteur électronique de trajectoire de l’ESP. Annoncé comme très agile en ville et particulièrement maniable en usage urbain, Austral offre « des qualités de manoeuvrabilité exceptionnelle pour un véhicule du segment C-SUV » explique-t-on chez Renault. Son rayon de braquage est de 10,1 m de trottoir à trottoir, soit plus court que certaines citadines. L’actionneur de direction placé sur le train arrière fait braquer les roues arrière de l’Austral jusqu’à 5 degrés en opposition des roues avant (3,5 sur la précédente génération du 4 roues directrices).