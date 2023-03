25 ans de Skoda Octavia Combi: le break bon à tout faire

L’un des breaks les plus populaires du marché, la Skoda Octavia Combi, fête ses 25 ans en ce mois de mars. Un véhicule simple, robuste et paré à remplir toutes les missions.

Si la lignée des breaks populaires Tchèques remonte aux années 1960, leur histoire moderne a commencé dans les années 1990. L’Octavia Combi a été présentée en première mondiale au Salon de l’automobile de Genève le 3 mars 1998, il y a donc 25 ans. L’Octavia deviendra le modèle le plus vendu de Škoda, avec plus de 7,1 millions d’unités sorties d’usine en quatre générations, dont 2,8 millions de breaks. De toutes les époques, l’Octavia Combi se distinguera par une qualité principale : proposer de la technologie Volkswagen éprouvée à un tarif nettement plus accessible. Sans oublier ses sobres et robustes moteur Diesel TDI.

Première génération: robustesse

Commercialisé en 1998, le premier break Skoda Octavia de l’ère Volkswagen est alors conçu par la paire de designers belges Dirk van Braeckel et Luc Donckerwolke. Si ses lignes sont très simples, très carrées, elles dégagent aussi une belle harmonie et de la robustesse, de la confiance. Son coffre est spaciaux (548 litres), de quoi faire le bonheur des familles en quête d’un break relativement pratique, sobre (il est vendu avec des moteurs TDI) et surtout pas cher.

Deuxième génération: modernité

L’Octavia mark II a été dévoilée pour la première fois au Salon de l’automobile de Genève 2004. Par rapport à la génération précédente, elle présentait des moteurs différents, une technologie plus moderne et une carrosserie plus « léchée ». Son coffre gagne en volume (580 litres) et le modèle reçoit plus de moteurs sous son capot, notamment des versions plus puissantes. Il s’en vendra près de deux fois plus que la première génération (900.000 contre 470.000 unités).

Troisième génération: Scout

L’avant-dernière génération est révélée en décembre 2012. Avec les années, Skoda a conquis un public plus important, mais aussi plus exigeant. Le modèle gagne en style et en cachet. Son coffre s’agrandit encore pour atteindre 610 litres. Cette Skoda III se déclinera en version Scout, c’est-à-dire en break surélevé et aux appendices typés SUV. Les Scout rencontrent un grand succès dans les régions montagneuses, où sa transmission 4×4 est un atout (la transmission 4×4 est également disponible sur des versions classiques).

Quatrième génération: hybride

L’actuelle génération a fait ses débuts en novembre 2019. Basée sur la plateforme MQB mise à jour, L’Octavia devient une voiture nettement plus standing et devient disponible en version hybride qui rencontre un succès énorme sur le marché des voitures de société. L’intérieur a également été entièrement revu, avec un accent plus important que jamais sur la numérisation.