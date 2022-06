100 km en mode électrique avec le nouveau Mercedes GLC

SUV-star de la gamme Mercedes, le GLC évolue avec relative sobriété, mais en mettant l’accent sur l’efficience de ses moteurs.

Le GLC, c’est la preuve que les SUV, même chers, se vendent très bien. Depuis le début de sa commercialisation en 2016, le GLC se serait écoulé à 2,6 millions d’unités. Ce faisant il a été le modèle le plus vendu, mondialement, de la marque à l’étoile. Son remplaçant est un peu plus long (6 cm). L’empattement progresse de 15mm. Look plus doux en apparence, le GLC profite aussi d’une ligne plus aérodynamique. En résumé, il se rapproche de l’apparence de son alter ego électrique, le Mercedes EQC.

A l’intérieur l’ambiance est largement empruntée à la berline Classe C, c’est-à-dire avec une grande tablette centrale qui remonte sur la console centrale. A l’évidence, l’aspect connectivité est de plus en plus poussé, de même que les fonctions de l’infodivertissement MBUX de seconde génération. Dans un registre plus pratique, le nouveau GLC soigne mieux ses occupants. Mercedes lui a aussi aménagé un coffre d’une contenance de 600 litres (versions thermiques).

Ce modèle étant appelé à satisfaire une large clientèle, le GLC est proposé avec des moteurs thermiques (à hybridation légère 48V) et hybrides rechargeables. Le plus petit niveau de puissance atteint, pour l’instant, 197 ch, dans le cas du 220d « de base ». Du côté des hybrides rechargeables, on relève deux versions à essence (313 ou 381 ch) ainsi qu’une une variante Diesel PHEV de 335 ch. Grâce à la capacité généreuse de leur batterie (31,2 kWh), les GLC PHEV seraient capables de parcourir 100 km sur les réserves de la batterie, ce qui s’avère très confortable et permettrait, en théorie, de ne jamais solliciter le moteur thermique lors de la grande majorité des déplacements. L’engin investira les showrooms en fin d’année, les prix seront dévoilés dès cet été.