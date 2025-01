Le plongeon de Nouvel An à Ostende a rassemblé un peu plus de 4.200 participants (en images)

Quelque 4.200 personnes, soit environ 200 de plus que l’an dernier, ont plongé dans la mer du Nord à Ostende samedi après-midi à l’occasion du traditionnel plongeon de Nouvel An.

La température de l’eau n’était que de 7°C et celle de l’air d’à peine 2°C. Une séance d’échauffement digne de ce nom a précédé le plongeon.

« La plupart des participants portaient bonnet et chaussures, ce qui est important aussi », ont détaillé les organisateurs. Nombreux étaient aussi celles et ceux qui arboraient accessoires et déguisement.

Après la baignade, chocolat chaud et genièvre étaient proposés aux téméraires. L’événement s’est déroulé sans incident.