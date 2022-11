Zakia Khattabi veut limiter un peu plus le plastique à usage unique

La ministre fédérale de l’Environnement, Zakia Khattabi, a soumis vendredi à la consultation de divers conseils d’avis de nouvelles propositions visant à éliminer progressivement la commercialisation du plastique à usage unique.

Seraient concernés: les plateaux et contenants en plastique utilisés dans les stands d’alimentation ou les établissements de restauration pour consommation sur place ou à emporter; les emballages en plastique pour fruits et légumes qui peuvent facilement être vendus séparément; les autocollants sur les fruits et légumes; les sachets de thé en plastique, les capsules de café non compostables ainsi que d’autres petites matières plastiques telles que les confettis; les emballages utilisés pour les publicités que les gens reçoivent dans leurs boîtes aux lettres.

Le pouvoir fédéral et les Régions doivent mettre en oeuvre la directive européenne « Single Use Plastic » dont l’objectif est de réduire de façon draconienne l’utilisation d’une série d’ustensiles à usage unique d’ici 2026.

En septembre 2021, le gouvernement fédéral avait déjà adopté un arrêté royal introduisant une interdiction progressive des plastiques à usage unique. La vente d’assiettes et de couverts jetables en plastique est ainsi interdite depuis le début de cette année. A partir du 17 janvier, l’interdiction de la vente de certains sacs et gobelets en plastique jetables s’y ajoutera.

« La masse de plastique dans les océans grandit d’année en année, et nous voyons des microplastiques apparaître partout : dans notre nourriture, et même dans notre sang. Heureusement, il y a une prise de conscience croissante quant à la nécessité de prendre des mesures contre cette pollution plastique en intervenant à la source », a souligné la ministre.