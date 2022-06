Non, un Time de 1977 n’annonce pas le prochain âge de glace en couverture

Un montage de deux couvertures présumées du magazine américain Time circule sur les réseaux sociaux. La première représente un pingouin, accompagné du titre How To Survive the Coming Ice Age (Comment survivre à la prochaine ère glaciaire).



Cette couverture est fausse: elle a été publiée seulement en 2008 et était intitulée The Global Warming Survival Guide (Le guide de survie au réchauffement climatique). La deuxième couverture du montage, datant également de 2008 et intitulée How To Win the War On Global Warming (Comment gagner la guerre contre le réchauffement climatique) est authentique. «Si le même groupe d’experts qui affirmait, en 1977, que la Terre se refroidit affirme aujourd’hui qu’elle se réchauffe, vous comprenez pourquoi je suis sceptique», peut-on lire sous le montage. Ce n’est pas la première fois que circulent des couvertures de Time modifiées ou n’ayant jamais existé. Au début de cette année, par exemple, l’une d’elles représentait le président russe Vladimir Poutine affublé d’une moustache d’Hitler.