Factcheck: la production de nourriture pour chats émet-elle plus de CO2 que la Nouvelle-Zélande?

«La production de nourriture pour chats émet plus de CO2 que la Nouvelle-Zélande», rapporte le quotidien néerlandais Trouw, qui relaie une étude britannique parue en ligne sur le site scientifique PLoS ONE, et consacrée à l’impact écologique de la nourriture pour chiens et chats.

Selon les chercheurs, les chats consomment 1,2% du bétail mondial. Si tous les chats du monde étaient végétaliens, neuf cents millions d’animaux seraient sauvés chaque année, et cela permettrait d’économiser l’équivalent de 0,09 gigatonne de CO2 par an, chiffre supérieur aux émissions de la Nouvelle-Zélande.

Professeur en nutrition animale, Geert Janssens (UGent) apporte cependant quelques nuances. «Le secteur de l’alimentation animale est gigantesque, il n’est donc pas surprenant qu’il ait une empreinte écologique importante. De plus, la Nouvelle-Zélande est un pays très peu peuplé. Il est donc possible que ce soit vrai. Cependant, il ne faut pas oublier que de nombreux aliments pour chats et chiens sont fabriqués à partir de sous-produits de la production animale, tels que les organes rarement consommés par les humains mais qui contiennent des composants très nutritifs pour les chiens et les chats. Utiliser autant que possible ces déchets est donc une démarche environnementale, d’autant plus que le bétail est déjà abattu», déclare-t-il à Knack.