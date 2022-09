Échouage de 200 cétacés sur une plage d’Australie

Environ 200 dauphins-pilotes ou globicéphales ont péri après s’être échoués sur une plage exposée et balayée par les vagues sur la côte ouest accidentée de la Tasmanie, ont déclaré jeudi les sauveteurs australiens.

Des images aériennes ont montré des dizaines de mammifères noirs et brillants échoués sur Ocean Beach, le long d’une vaste plage de sable au contact des eaux froides de l’océan Austral. « Sur la plage, nous avons environ 35 animaux encore vivants et ce matin, le principal objectif sera de les sauver et de les libérer », a déclaré Brendon Clark, directeur des opérations du service de la faune sauvage de l’Etat, qui dirige les opérations. « Malheureusement, le taux de mortalité pour cet échouage est élevé. C’est essentiellement dû aux conditions sur Ocean Beach », a-t-il souligné.

« Les conditions environnementales, le ressac sur la côte ouest exposée, Ocean Beach, ont certainement des conséquences sur les animaux », a-t-il ajouté.

Exactly 2 years after a mass stranding of 470 Pilot Whales in Macquarie Harbour, it's happening again.

230 Pilot Whales have stranded on Ocean Beach, near the harbour entrance, and half are already dead. pic.twitter.com/kZZRJDmalo