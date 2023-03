Cet hiver était le deuxième plus chaud jamais enregistré en Europe

C’est ce qu’a indiqué l’observatoire européen du climat Copernicus.

Cet hiver a été le deuxième plus chaud jamais enregistré en Europe, avec des températures nettement supérieures à la moyenne en Europe de l’Est et dans certaines parties de l’Europe du Nord-Est, indique mercredi l’observatoire européen du climat Copernicus.

La plupart des pays d’Europe ont notamment connu des températures supérieures à la moyenne en février, en particulier le nord de la Norvège et de la Suède ainsi que la région du Svalbard. Le temps a également été plus sec que la moyenne dans la majeure partie de l’Europe occidentale et méridionale.