Séismes en Turquie et Syrie: la fédération turque des médecins doute du bilan mortel officiel

La fédération turque des médecins, TTB, met en doute les chiffres officiels du nombre de morts dans les séismes qui sont survenus en Turquie. Elle prévoit de contrôler au mois de mars le nombre de funérailles auprès des communes afin de recouper les chiffres du gouvernement.

Nous avons nos doutes au sujet de ces chiffres », déclare Vedat Bulut au nom de cette fédération. « Lorsque par exemple 6.000 morts ont été recensés à Kahramanmaras, les funérailles de 11.000 personnes y sont pourtant enregistrées. » Il est possible que les chiffres officiels soient trop bas, ou alors que les familles de victimes aient apporté leurs dépouilles à Kahramanmaras pour les y enterrer.

Deux séismes de forte puissance (6,4 et 5,8) ont de nouveau secoué lundi soir le nord de la Syrie et la province turque de Hatay (sud), la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 45.000 morts dans les deux pays, dont environ 41.000 en Turquie. M. Bulut estime pour sa part que le bilan des pertes humaines s’approche davantage des 60.000, « mais ce n’est en ce moment pas une estimation objective. Nous allons devoir collecter les chiffres des funérailles auprès des communes, et alors ce sera plus clair », explique-t-il.