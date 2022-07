L’incendie géant Oak Fire continue de faire rage en Californie

Près de 6.800 hectares de forêt californienne ont déjà brûlé lors du passage du « Oak Fire », un incendie contenu seulement à hauteur de 10% et dont la progression est toujours « très rapide », ont indiqué lundi les pompiers.

Il avance très rapidement et la fenêtre de réaction pour évacuer les gens est limitée« , a expliqué sur la chaîne CNN Jon Heggie, un responsable des soldats du feu californiens. Plus de 2.500 pompiers luttent contre ses flammes, dont la vitesse de progression et le comportement sont « vraiment sans précédent », a-t-il ajouté.

Le feu, qui s’est déclaré vendredi et a été baptisé « Oak Fire », s’étend dans le comté de Mariposa, près du parc national de Yosemite et de ses célèbres séquoias géants. Il a détruit 10 propriétés, en a endommagé cinq autres et en menace plusieurs milliers.

Cet incendie, un « mégafeu » selon Jon Heggie, est notamment alimenté par les arbres morts et buissons désséchés dans cette région soumise à de graves manques d’eau. « C’est un résultat direct du changement climatique« , a estimé le responsable des pompiers. « On ne peut pas avoir dix ans de sécheresse en Californie et s’attendre à ce que les choses ne changent pas. »

L’Ouest américain a déjà connu ces dernières années des feux de forêt d’une ampleur et d’une intensité exceptionnelles, avec un très net allongement de la saison des incendies, phénomène que les scientifiques attribuent au changement climatique.

« Oak Fire » est l’une des manifestations les plus dramatiques de la vague de chaleur qui a touché les Etats-Unis ce week-end. A proximité de l’incendie, les températures devraient atteindre les 37°C lundi, selon les prévisions. Le parc de Yosemite, l’un des plus célèbres du monde, avait connu mi-juillet un incendie, dont les flammes avaient menacé ses séquoias géants.