Alerte au tsunami après un séisme de magnitude 7,1 près de Tonga

Un séisme de magnitude 7,1 s’est produit en mer au large des îles Tonga vendredi en fin de journée, selon l’Institut de géophysique US Geological Survey (USGC), déclenchant une alerte au tsunami.

Selon l’USGS, le séisme s’est produit à une profondeur de 10 km, à environ 200 km au sud-est de Neiafu, une ville du nord-est de l’archipel du Pacifique.

« Des vagues dangereuses de tsunami sont possibles pour les côtes situées à moins de 300 km de l’épicentre du séisme », a indiqué de son côté le Pacific Tsunami Warning Center.

L’activité sismique est relativement fréquente autour de l’archipel des Tonga, qui compte environ 100.000 habitants répartis sur 171 îles.

En janvier, l’archipel avait été dévasté par l’éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, suivie d’un tsunami. L’éruption de ce volcan, à environ 65 kilomètres au nord de la capitale Nuku’alofa, a provoqué un tsunami qui a affecté 85% de la population de l’archipel, selon les Nations unies.

A strong and shallow preliminary M7.1 earthquake has occurred in the Tonga region, close to Niue. The Pacific Tsunami Warning Centre has issued a potential tsunami threat for Tonga, Niue and American Samoa at this point. Follow advice from your local authorities. pic.twitter.com/W2AV1zDr8B