« En mai, tonte à l’arrêt »: il est temps de compter vos fleurs

Du 27 mai au 3 juin, Le Vif vous invite à délimitater un carré témoin d’1 m² dans votre zone de non tonte et à compter vos fleurs de ce carré.

Si vous avez participé à notre opération En mai, tonte à l’arrêt, il est à présent temps de procéder à l’identification et au comptage des fleurs observées dans votre zone de non tonte jusqu’au 3 juin inclus.

Cette étape est importante. Pour notre partenaire scientifique, la faculté Gembloux Agro-Bio Tech, afin d’obtenir des données les plus précises possibles sur l’état de la biodiversité dans nos pelouses domestiques. Et pour vous, puisque grâce à vos observations, vous obtiendrez dans le courant du mois de juin votre indice nectar personnalisé. Vous saurez ainsi en quelle mesure la flore présente sur votre zone de non-tonte a permis de soutenir et de nourrir les insectes pollinisateurs. C’est aussi l’une des conditions pour tenter de remporter l’un des prix de notre concours sur levif.be/enmaitontealarret .

Comment procéder pour le comptage des fleurs ? Choisissez d’abord une zone d’un mètre carré de manière aléatoire dans votre surface de non-tonte. Connectez-vous ensuite sur votre profil Bioplanner. Vous pourrez alors identifier les fleurs observées en quelques étapes, grâce à leur forme et à leur couleur, et indiquer leur nombre pour chaque espèce observée dans le mètre carré que vous avez choisi.

Rendez-vous les 9 et 16 juin prochain, sur levif.be et dans le magazine, pour découvrir tous les résultats de l’opération.