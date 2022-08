Au coeur de l’Himalaya : le Sikkim, un État 100% bio

En 2016, le Sikkim est devenu le premier Etat «100% biologique» au monde, avec pour objectif de préserver son environnement, son écosystème fragile et sa riche biodiversité mais aussi d’offrir une meilleure qualité de vie à ses habitants.



Dès 2003, le Sikkim a progressivement éliminé les engrais chimiques et les pesticides et formé les cultivateurs à l’agriculture biologique. Aujourd’hui, l’ensemble des 76 000 hectares de terres agricoles de cet Etat du nord-est de l’Inde est certifié bio, et tant l’importation que l’utilisation d’intrants chimiques y sont strictement interdites.

Parmi les premiers effets de cette révolution écologique, les autorités locales pointent l’accroissement de la faune – en particulier des abeilles – et le renouvellement des sols. Une recherche récente de l’université du Sikkim a aussi révélé un décuplement des espèces de papillons dans les zones cultivées, prouvant s’il le fallait qu’agriculture et biodiversité peuvent être bénéfiques l’une à l’autre.

Le changement de paradigme a également permis de développer l’industrie du tourisme. Les visiteurs peuvent loger chez l’habitant et se faire une idée de ce qu’est la vie rurale authentique. Les journées se déroulent entre la récolte du riz et l’exploration des forêts, où se nichent des cascades. Le soir, les familles se réunissent autour du feu pour partager avec leurs invités leurs expériences et des repas succulents, ramenant les hôtes à une époque révolue où les fruits et légumes constituaient un lien qui fait sens entre l’homme et la planète. Les savourer est un moment unique qui vaudrait à lui seul le long voyage dans cet ancien royaume himalayen encore régi par le rythme immuable de la nature.

Le choix du bio n'est pas sans risques: l'agriculture se fait plus complexe et requiert davantage de main-d'œuvre, pour des rendements malgré tout inférieurs. Faisant partie de l'Inde depuis 1975, le Sikkim est peuplé de différentes communautés – Bhoutias, Lepchas, Népalais et Tibétains. Il est doté d'une identité culturelle unique et recèle un fascinant mélange de langues, cultures et religions, dont le bouddhisme. Jeunes moines bouddhistes dans la cour du monastère de Pemayangtse, fondé par Lama Lhatsun Chempo en 1705. C'est l'un des monastères les plus anciens et les plus célèbres de la région. Deux jeunes filles Lepcha lors d'un mariage traditionnel, dans le village de Keshel. Les Lepchas, qui seraient les premiers habitants de la région, appelaient le Sikkim Nye-mae-el, ou «paradis». Une cueilleuses au travail chez Temi, une plantation de thé appartenant à l'Etat.

Écrit par Matteo Fagottol.