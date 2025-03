«Lorsque les femmes s’arrêtent, tout s’arrête»: début de deux jours de grève féministe contre l’Arizona

Ce vendredi et ce samedi, les femmes se croiseront les bras à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Par cette grève féministe, le Colletif.e.f 8 maars entend dénoncer les décisions du nouveau gouvernement.

Le Collecti.e.f 8 maars appelle les femmes à observer deux jours de grève féministe, ces vendredi et samedi, pour mettre en lumière les inégalités auxquelles elles sont confrontées. La mobilisation à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, se concentre cette année sur les politiques annoncées par le nouveau gouvernement fédéral, jugées néfastes pour les femmes et minorités de genre.

Pour la septième année consécutive, le Collecti.e.f 8 maars, qui réunit des syndicalistes, militantes féministes et citoyennes engagées, appelle les femmes à s’arrêter de travailler, d’étudier, de consommer et de prendre soin des autres afin de mettre en lumière les inégalités et discriminations qu’elles subissent.

Pourquoi deux jours de grève féministe?

Cette année, le collectif appelle à deux jours de grève alors que le 8 mars tombe un samedi, un jour peu propice pour attirer l’attention sur leurs revendications. « Faire grève le samedi peut être plus difficile par exemple pour les commerçantes, car c’est un jour où elles gagnent plus », souligne Malika Roelants, du Collecti.e.f 8 maars Bruxelles. « Dans les hôpitaux aussi, c’est plus compliqué car le samedi, les équipes sont déjà en service minimum. »

Or, face au nouveau gouvernement fédéral, la contestation gronde. « Pendant que nos conditions de vie se détériorent, le nouveau gouvernement poursuit la destruction des services publics, avec des coupes budgétaires dans la santé, le social et l’environnement, tout en finançant toujours plus la répression et la guerre », dénonce le collectif. « Face à un gouvernement qui cherche à nous opposer les unes aux autres, à nous fragiliser et à nous pousser au repli sur soi, il est temps, plus que jamais, de nous rassembler », enchérit le mouvement féministe Vie féminine.

« Ce gouvernement entend sanctionner les professionnelles qui s’épuisent au travail pour prendre soin des autres et du monde plutôt que de se pencher sur les causes des maladies de longue durée. Plutôt que de développer des solutions réelles pour la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, l’Arizona réserve à des milliers de femmes une vieillesse dans la pauvreté parce qu’elles n’ont pas été en mesure de construire une carrière complète », regrette Vie féminine, qui appelle toutes les femmes à « entrer en résistance ».

« Nous refusons les attaques directes contre nos droits, comme le dé-financement des associations féministes et LGBTQIA+, l’allongement du délai pour l’IVG conditionné à un consensus politique toujours plus hypothétique, et le contrôle accru sur nos corps« , poursuit le Collecti.e.f 8 maars.

La grève en différents endroits

Divers piquets de grève seront installés vendredi, notamment dans des centres de planning familial ou des maisons médicales. Le but est de montrer que lorsque les femmes s’arrêtent, tout s’arrête. Et ce, alors que les tâches assumées par les femmes restent largement invisibilisées. Samedi, un piquet de grève sera placé rue Neuve, dans la capitale, tandis qu’une manifestation nationale s’élancera depuis la gare de Bruxelles-Central à 15h.