Salah Udin, un demandeur d’asile dans le camp de fortune du Petit Château

Salah Udin a fui les talibans et traversé treize pays pour atteindre le nôtre. Le jeune Afghan s’est inscrit comme demandeur d’asile fin 2022. Longtemps, il a dormi sous tente, près du Petit Château.

A 27 ans, Salah Udin garde le sourire et l’espoir d’un avenir meilleur. Après la prise de pouvoir des talibans, en 2021, il a été contraint de fuir l’Afghanistan, laissant derrière lui une épouse et trois enfants. Il lui a fallu quinze mois, dont trois de labeur en Turquie, pour traverser treize pays et atteindre Bruxelles où il s’est inscrit comme demandeur d’asile en octobre 2022.

Depuis, il a rejoint un camp de fortune installé près du Petit Château, y endurant le froid et des conditions d’hygiène déplorables. Seule la générosité des riverains lui a permis de manger. Depuis le 23 février, Salah Udin compte parmi les 140 migrants pris en charge par la plateforme citoyenne Belrefugees, le Samusocial et la Croix-Rouge dans un centre d’asile d’urgence. Un vrai toit, en attendant la suite.

2. Pour se réchauffer, les demandeurs d’asile n’ont d’autre solution que de brûler des planches de bois récupérées dans les rues de la capitale. © LESOIR

3. L’attente et l’incertitude font partie du quotidien de Salah Udin et de ses compagnons de misère. © National

4. Après quatre mois sous tente, Salah Udin a été accepté dans un centre d’accueil d’urgence installé dans une ancienne maison de repos d’Anderlecht. Il dispose enfin d’un lit, de sanitaires et de repas chauds. © National