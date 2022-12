Le nombre de décès causés par des incendies domestiques a presque doublé en Wallonie.

C’est en Wallonie que les incendies domestiques ont fait le plus de victimes. Dans cette région, 41 personnes sont décédées à la suite d’incendies domestiques, alors qu’en 2021, il y en avait encore 23. Le porte-parole et expert en prévention Peter Van Rossum pointe du doigt la crise énergétique et l’utilisation des cheminées et du chauffage d’appoint. Rien qu’en décembre, il y a eu 14 victimes.

Mais en Flandre aussi, le court-circuitage des appareils de chauffage électrique pose des problèmes. La Flandre compte 25 décès cette année, soit une légère augmentation par rapport à l’année dernière (21 décès).

À Bruxelles, neuf personnes sont décédées dans des incendies de maison cette année, contre six l’année dernière. En 2021, Fire Network a recensé un total de 21 584 incendies de maison en Flandre et à Bruxelles. Le nombre de décès dus à des incendies domestiques fluctue généralement entre 50 (en 2021) et 78 (en 2016).

Le bilan des incendies domestiques par province

Il y a eu 11 victimes à Anvers, 18 dans le Hainaut et 13 à Liège. En revanche, le centre n’a recensé aucun décès dans le Limbourg, un au Luxembourg et trois dans le Brabant flamand. La plupart des victimes sont mortes la nuit et le week-end. Parmi les personnes concernées figurent cinq mineurs. En outre, 36 victimes étaient âgées de plus de 65 ans.

Mais « beaucoup de ces incendies de maison et de ces victimes sont évitables« . Il y a des précautions à prendre. Oscare réitère donc l’appel à installer des détecteurs de fumée dans les foyers. Cette mesure est obligatoire depuis 2020, mais M. Van Rossum soupçonne que de nombreux Flamands ne sont pas encore équipés de détecteurs de fumée. Placer un détecteur dans la chambre à coucher est également une bonne idée, semble-t-il. « La nuit, votre nez est endormi« , prévient-il. « Ceux qui sont alertés plus rapidement peuvent sortir plus vite. »